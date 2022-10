Port commercial de Radès: Le nouveau système d’exploitation est à l’étude

Le nouveau système spécifique du port commercial de Radès, s’inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale du secteur du transport maritime et des ports, constitue à la fois une référence et un moyen de gouvernance, d’organisation, d’exploitation du port a affirmé le ministre du Transport Rabîi Mejidi, lors d’un atelier de travail sur ce projet organisé vendredi à Tunis par l’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP).

Ce projet repose sur quatre axes fondamentaux : le volet juridique, l’organisation du trafic des navires dans le port, l’exploitation du port, l’organisation de la mobilité des marchandises et le volet de la sécurité, de la santé et de la protection de l’environnement dans l’enceinte du port, a -t-il ajouté .

Il s’inscrit également dans le cadre de l’instauration des ports intelligents à haute valeur ajoutée en vue d’en faire des centres de services pour le transport multimodal et une plateforme de passage vers l’Afrique.

Il a, dans ce cadre, souligné la nécessité d’adapter ce port aux exigences des conventions internationales et aux évolutions rapides enregistrées ce domaine vital, appelant les différentes parties concernées à présenter des propositions pour développer ce projet et accélérer sa mise en œuvre dans les plus brefs délais.