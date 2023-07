Port de Bizerte: la capacité de stockage du silo céréalier de la région passera à 30 mille tonnes

La capacité de stockage du silo du port de Bizerte relevant de l’Office des Céréales passera de 13 à 30 mille tonnes, a annoncé vendredi le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belati.

L’augmentation de la capacité de ce silo sera possible grâce à un projet visant à optimiser le stockage et la collecte des céréales, moyennant une enveloppe de 13 millions de dinars. Le projet sera mis en oeuvre prochainement, a-t-il ajouté, lors d’une visite de travail inopinée effectuée, vendredi, au port de Bizerte.

Il a, à cette occasion, mis l’accent sur l’impératif de mobiliser les efforts des différentes parties prenantes afin de garantir toutes les conditions favorables à la collecte, au stockage et à la gestion de la récolte céréalière.

Par ailleurs, le ministre de l’Agriculture a assisté au déchargement d’une cargaison de blé tendre au port de Bizerte qui s’élève à 27500 tonnes.

Il a, dans ce contexte, recommandé d’accélérer cette opération pour éviter à l’Etat toute pénalité de retard et d’oeuvrer à minimiser les pertes occasionnées lors du déchargement et du transport de cette denrée.

Il a aussi souligné la nécessité de rendre opérationnelle la solution digitale visant à assurer le contrôle et le suivi des phases de stockage, de transport et de la distribution.

- Publicité-