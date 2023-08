Port de La Goulette : Installation d’appareils de détection de rayons X d’une valeur de 4,5 millions de dinars

Le ministère des Transports a annoncé la rénovation des appareils de détection par rayons X du terminal maritime du port de La Goulette pour un coût d’environ 4,5 millions de dinars, dans le cadre du renforcement des mesures de sécurité et de sûreté, du développement des méthodes de travail et de la facilitation des procédures de transit au port.

Lors de l’ouverture d’un atelier sur le thème « Résilience portuaire et qualité des infrastructures le 6 février 2023 », le ministre des Transports, Rabih Majidi, a indiqué qu’un programme « Tomouh » visant à accroître la compétitivité et la performance du système de transport maritime a été développé, dans le cadre de la vision stratégique pour le transport et la logistique en Tunisie à l’horizon 2040.

Le trafic de passagers dans les ports maritimes tunisiens en 2022 a augmenté de 30% par rapport à 2021, le trafic automobile a augmenté de 25%, tandis que l’activité de conteneurs et de fret a diminué de 5%, selon les données publiées par le ministère des Transports le 13 janvier 2023.