Port de Radès: Arrêt des activités du 30 novembre au 2 et 3 décembre

Toutes les activité d’acconage, de manutention, de livraison et de réception des marchandises vont s’arrêter au port de Radèsة à partir du samedi 30 novembre 2019 , à 7 heures, en raison de la mise en place du nouveau système de gestion de terminaux portuaires ” TOS ” (Terminal Operating System), ont annoncé jeudi, dans un communiqué commun, la STAM et l’OMMP.

La Société Tunisienne d’Acconage et de Manutention et l’Office de la Marine Marchande et des Ports ont précisé que les activités d’acconage et de manutention vont reprendre à partir du lundi 2 décembre, à 7 heures, alors que celles relatives à la livraison et à la réception, le seront à partir du mardi 3 décembre 2019, à 7 heures.

Le système TOS, entrera en activité le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre. Il permettra le suivi instantané des conteneurs et l’optimisation de la gestion portuaire. C’est une

composante essentielle du projet de modernisation du Port de Radès.

Pour ce qui est des remorqueurs, les activités vont se poursuivre de façon normale, les 30 novembre et 1er décembre, pour les opérations d’exportation et d’importation, avec le transfert de 2 remorqueurs de la CTN, au port de la Goulette, le 2 décembre 2019 pour les besoins d’opérations d’exportation.

En outre, l’entrée et la sortie d’unités roulantes, au port de Radès s’arrêteront partiellement, le lundi 2 décembre à partir de 14 heures, jusqu’au mardi 3 décembre, à 7 heures.

La STAM et l’OMMP, ont appelé les transporteurs à s’adresser au guichet unique, à partir du 2 décembre pour reçevoir le bon d’entrée au port, qu’ils devront présenter le 3 décembre.

Le plan d’investissement de la STAM, visant la modernisation du port de Radès, et financé par la Banque mondiale dans le cadre du programme de promotion des exportations PDE III, à hauteur de 76 millions de dinars, a pour objectif de rétablir la dynamique du port, d’augmenter son rendement et de doubler la capacité de stockage des conteneurs à 16 000 conteneurs de 20 pieds.