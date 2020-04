Port de Radès: cinq personnes écrouées pour détournement de céréales

Un juge d’instruction près le tribunal de Ben Arous a indiqué que cinq personnes impliquées dans le détournement d’une quantité de céréales du port de Radès ont été écrouées.

Le substitut du procureur de la République près de la même juridiction et son porte-parole Omar Hanine a rappelé, dans une déclaration à l’agence TAP que la semaine dernière, la découverte d’une entente entre des groupes d’individus qui ont mis dérobé plus de 10 tonnes de céréales des entrepôts du port de Radès.

Les investigations avaient révélé l’implication de 5 individus dont l’un des employés de la Société d’aconage et de manutention.

Les membres de la police judiciaire du port avaient ouvert une enquête préliminaire avant que le parquet n’ordonne l’envoi l’affaire devant la première unité centrale de la Garde nationale de l’Aouina pour poursuivre les investigations.

Sur un autre plan, le responsable a indiqué que le parquet a ordonné entre le 21 mars et le 12 avril de placer en garde à vue 376 individus pour divers délits en rapport avec les mesures préventives du Covid-19 sur la base des articles 312 et 315 du code pénal et le decret du 26 janvier 1976 relatif à l’état d’urgence.