Port de Zarzis: La CTN prévoit 9 dessertes pour l’été 2023

La compagnie tunisienne de navigation (CTN) a prévu pour l’été 2023, 9 dessertes (arrivées et départs) au port de Zarzis, à partir de Marseille et Gênes, selon l’office des tunisiens à l’étranger (OTE). L’office a précisé sur sa page officielle facebook, que la CTN entame les procédures de réservation à partir du 13 décembre 2022. L’arrivée d’une desserte à partir de Marseille au port de Zarzis est prévue le 18 juin prochain. Les autres dessertes à partir de Gênes sont prévues les 4 et 25 juillet prochain et le 26 août 2023. Les dessertes à partir de Zarzis vers Marseille sont prévues les 8, 10 et 28 août et les 14 et 16 septembre 2023.

