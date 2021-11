Possibilité de chutes de neige cette nuit et demain sur les hauteurs

Les températures vont baisser à partir de cette nuit et demain surtout dans le nord et les régions de l’Ouest. Les maximales oscilleront entre 11 et 15 degrés et ne dépasseront pas les 8 degrés sur les hauteurs, alors que les minimales varieront entre -1 degrés et 4 degrés sur les hauteurs ouest, avec possibilité de chutes de neige sur les hauteurs dépassent les 1000 mètres.

Dans le reste des régions, les températures varieront entre 4 et 8 degrés.

L’Institut National de la Météorologie a fait savoir, dimanche, dans un bulletin de suivi que le vent soufflera fort à très fort dans la plupart des régions avec des rafales de 50 et 80 km/h pouvant atteindre jusqu’à 100 km/h, surtout dans les régions côtières du nord et sur les hauteurs.

Des tempêtes de sable seront observés dans le sud du pays, réduisant la visibilité à moins de 500 mètres.

L’INM prévoit des pluies orageuses sur le nord. De fortes pluies sont, également, attendues dans les régions de l’extrême nord. Les quantités de pluies oscilleront entre 30 et 50 mm avec des chutes de grêle.