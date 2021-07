Possibilité de réaffecter des fonds destinés à certains projets publics à la lutte contre la Covid-19

La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Olfa Ben Aouda, a déclaré que le gouvernement est en train d’étudier la possibilité de réaffecter des fonds destinés à la réalisation de certains projets publics à la lutte contre la pandémie de la Covid-19.

- Publicité-

« La santé des Tunisiens est une priorité », a-t-elle déclaré dimanche, à l’agence TAP, en marge d’une visite à Jendouba, pour prendre connaissance de la situation épidémiologique dans la région.

Elle a appelé à la conjugaison des efforts de tous les intervenants et acteurs de la vie publique pour tenter de réduire la propagation du virus de la Covid et lutter contre ses répercussions sur l’économie nationale.

Elle a, en outre, affirmé que le gouvernement distribuera prochainement des aides sociales au profit des catégories vulnérables et celles fragilisées par les difficultés financières dues à la crise sanitaire et aux mesures de confinement.

Ben Aouda a, par ailleurs, indiqué que les campagnes de sensibilisation à l’importance de la vaccination dans les régions intérieures seront multipliées. Elles seront menées par des équipes mobiles qui auront pour mission d’enregistrer le plus grand nombre de personnes sur la plateforme de vaccination nationale « Evax », a-t-elle dit.

Elle a, toutefois, estimé que la vaccination ne suffit pas, à elle seule, d’endiguer la pandémie vu l’apparition de nouveaux variants. Pour elle, les recommandations de la commission scientifique sur l’importance du port du masque, du respect des gestes barrières et de l’annulation des différentes festivités et manifestations sportives ou culturelles sont les meilleurs moyens pour protéger les citoyens et lutter contre la Covid-19.

La situation épidémiologique dans le gouvernorat de Jendouba exige de prendre des mesures urgentes, dont l’application d’un confinement total dans les différentes délégations. Cette proposition sera discutée au sein de la commission régionale de lutte contre les catastrophes lors d’une réunion prévue ce dimanche après-midi en présence de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.