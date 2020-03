Possibilité de réduire du nouveau le taux d’intérêt directeur

Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi a souligné la possibilité de réduire de nouveau le taux d’intérêt directeur, au cours de la prochaine période.

Il a ajouté, au cours de sa rencontre avec le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Rached Ghannouchi, que les services de la BCT sont en contact avec les banques et les parties gouvernementales pour examiner les moyens du traitement des préoccupations actuelles.

Il a fait savoir, par ailleurs que la politique actuelle de la BCT tient compte de la conjoncture actuelle du pays, soulignant que les équilibres financiers de la banque se portent bien.

A noter, Abassi a présenté à cette occasion “les états financiers de l’année 2019 et le rapport des commissaires aux comptes”.

De son côté, Ghannouchi a mis l’accent sur l’importance de la disponibilité de la BCT et du secteur bancaire afin de réagir efficacement au cours de cette conjoncture marquée par des mesures exceptionnelles.