PTT : Accord sur les envois internationaux à destination et en provenance de Libye

Le traitement et l’acheminement des envois internationaux à destination et en provenance de la Poste Libyenne a fait l’objet d’un partenariat scellé entre la Poste Tunisienne et celle Libyenne.

La convention a été signée, jeudi, à l’occasion d’une visite de travail effectuée par une délégation de haut niveau de la Poste Libyenne en Tunisie, a indiqué la Poste Tunisienne.

L’objectif est de consolider davantage la coopération bilatérale entre les deux partenaires dans le domaine des services postaux, a-t-on ajouté.

Ce partenariat permettra, en outre, e renforcer la coopération et l’échange d’expertises et des expériences réussies entre les deux institutions dans le domaine des services postaux, a-t-on expliqué.

Il s’agit, également, de développer les services financiers, numériques, logistiques et valoriser les ressources humaines à travers l’organisation de sessions de formation au profit des agents et des cadres de la Poste Libyenne au Centre de Formation Postale, en plus du développement de la formation postale à distance.

- Publicité-