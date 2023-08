Postes frontaliers terrestres : hausse du nombre de passagers de 105%, du 1er juin au 27 août 2023

Le nombre de voyageurs, ayant accéder au territoire tunisien, via les postes frontaliers terrestres, a augmenté de 105%, et ce durant la période allant du 1er juin jusqu’au 27 août 2023, en comparaison avec la même période de 2022, selon des données publiées lundi par le ministère du Transport.

Ainsi, le nombre de passagers a atteint environ 3 297 914 personnes, soit 1 796 474 entrées et 1 501 440 sorties.

Le Poste frontalier de Ras Jedir se situe au premier rang au niveau du trafic, avec le comptage de 860 526 passagers, suivi par le poste frontalier de Melloula, avec 607 608 passagers.

