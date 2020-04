Pour 965 mille DT de rémunértion à son DG, Al Baraka réalise 15 MDT de bénéfice

Les Etats Financiers d’Al Barak Bank en Tunisie, pour l’exercice 2019, font ressortir des capitaux propres positifs de 173, 685 MDT, y compris le résultat bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 15, 031 MDT. Un résultat né d’un PEB de 133,294 MDT, d’un PNB de 84,404 MDT après déduction de 48,404 MDT en charges d’exploitation. A la fin de l’exercice 2019, les liquidités et équivalents de liquidités, étaient négatives de 105,390 MDT.

Dans les mêmes états financiers de l’exercice 2019, par ailleurs données publiques publiées sur le site du CMF tunisien, on apprend que la rémunération du DG d’Al Baraka, le jeune et dynamique Mohamed El Moncer, était de plus de 965 mille DT (plus de 2500 DT par jour). Cette rémunération du Directeur Général englobe, outre le salaire et le bonus, la mise à disposition d’une voiture de fonction avec prise en charge des frais d’utilité.