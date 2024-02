Pour cause de guerre, l’économie israélienne se contracte de 20 %

L’économie israélienne a enregistré une importante régression au cours des trois derniers mois de 2023, selon les données préliminaires du Bureau central des statistiques (CBS), publiées lundi.

L’économie a reculé à un taux annuel de 19,4 % au cours du quatrième trimestre de 2023, suite à l’attaque du 7 octobre. Il s’agit de la plus forte baisse depuis le deuxième trimestre de 2020, lorsque l’économie avait reculé de près de 30 %, les fermetures liées à la pandémie de coronavirus ayant nui aux dépenses de consommation et contraint de nombreuses entreprises à fermer leurs portes, note The Times of Israel.

La décroissance à deux chiffres qui a frappé l’économie pendant le trimestre de guerre se compare à une expansion de 2,7 % au troisième trimestre de 2023. La consommation du secteur privé entre octobre et décembre 2023 a chuté de 26,9 % et les importations de biens et de services ont baissé de 42,4 %.

Les données préliminaires du CBS montrent que l’économie a progressé de 2 % en 2023 après une croissance rapide de 6,5 % en 2022. La consommation privée a diminué de 0,7 % en 2023 après une augmentation de 7,4 % en 2022.

Les importations de biens et de services ont diminué de 6,9 % en 2023, après avoir augmenté de 12 % en 2022. Les exportations de biens et services ont diminué de 1,1 % en 2023 contre une augmentation de 8,6 % l’année précédente.

Les retombées économiques de la guerre et le ralentissement attendu de la consommation et de la demande des ménages, ainsi que des investissements dans des secteurs tels que la construction, ont incité le ministère des Finances, la Banque centrale d’Israël et les agences de notation mondiales à revoir à la baisse leurs perspectives de croissance pour 2023 au cours des dernières semaines, car on estime que les combats coûteront à l’économie pas moins de 255 milliards de shekels.

