Pour des fêtes de l’Aïd el-Idha en toute sécurité et sans accidents de la circulation

Pour passer les fêtes de l’Aïd el-Idha en toute sécurité, les usagers de la route sont appelés à réduire leur vitesse, à respecter strictement les règles de circulation et du code de la route.

Le ministère de l’Intérieur les invite, aussi, à respecter les priorités, à adopter une conduite prudente et à se conformer aux recommandations et conseils des agents intervenant sur les routes et ce, dans le cadre des mesures de sécurité mises en place pour assurer des vacances de l’Aïd el-Idha sans accidents.

Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur insiste sur l’obligation du port de la ceinture de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur des agglomérations ainsi que sur la nécessité d’éviter le transport de passagers dans des véhicules non adaptés à cet effet et la conduite en cas de fatigue.

Il recommande également d’éviter l’usage du téléphone au volant en ces jours de trafic routier intense.

Le département de l’Intérieur rappelle que ses services ont entamé à partir du mardi 27 juin et jusqu’au dimanche 2 juillet l’organisation de campagnes préventives et de sensibilisation sur l’ensemble du territoire dans l’objectif de passer les fêtes de de l’Aïd sans accidents.

Il souligne avoir mobilisé toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires pour aider les usagers de la route, qui, en cas de besoin, peuvent en contacter les numéros d’urgence suivants :

197: Sécurité nationale

193: Garde nationale

198: Protection civile

Ils peuvent aussi contacter la Direction de la police de circulation routière aux numéros suivants : 71.342.787 – 71.343.201

ou la Garde nationale au numéro : 71.960.448

