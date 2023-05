Pour réduire l’immigration, le Royaume-Uni s’attaque aux visas étudiants

A la peine pour remplir sa promesse de réduire l’immigration après le Brexit, le gouvernement britannique a annoncé mardi son intention de restreindre drastiquement le regroupement familial pour les étudiants étrangers.

Le Royaume-Uni a déjà enregistré une immigration nette record d’un demi-million de personnes entre juin 2021 et juin 2022 et de nouveaux chiffres attendus cette semaine devraient confirmer la tendance, embarrassante pour l’exécutif conservateur dirigé par Rishi Sunak. Le sujet est d’autant plus délicat que la très à droite ministre de l’Intérieur Suella Braverman est actuellement fragilisée par sa gestion d’un excès de vitesse.

Alors que les prestigieuses universités britanniques attirent de nombreux étrangers, les nouvelles restrictions sur les visas étudiants « réduiront considérablement le solde migratoire en limitant la possibilité pour les étudiants étrangers de faire venir des membres de leur famille », indique le gouvernement dans un communiqué.

Ces mesures, qui entreront en vigueur en janvier, concernent tous les étudiants « à l’exception des chercheurs de troisième cycle ». Par ailleurs, les étudiants étrangers ne pourront plus passer du visa étudiant au visa travail avant d’avoir terminé leurs études. Le gouvernement promet d’agir contre les « agents sans scrupule » qui utilisent les visas étudiants comme route migratoire.