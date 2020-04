Pour un accès permanent des femmes aux soins de santé reproductive, au centre d’une réunion

Une séance de travail tenue, samedi 25 avril 2020, en présence du ministre de la santé Abdellatif El Mekki, avec la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des seniors, Asma Sehiri et le ministre chargé des droits de l’homme et des relations avec les instances constitutionnelles, Ayechi Hammami, a été axée sur les moyens permettant d’assurer à la femme un accès permanent aux soins de santé reproductive.

La réunion a porté également sur l’impératif de sensibiliser la femme à l’importance de bénéficier de ces soins de santé reproductive disponibles dans les centres de santé de base et à l’office national de la femme et de la population (ONFP) dans les différentes régions du pays, tout en veillant à respecter les recommandations pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et protéger le personnel exerçant.

Les participants à la séance de travail ont également souligné l’importance d’assurer un soutien psychologique aux résidents des centres de protection des personnes âgées.