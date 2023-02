Pourquoi augmenter le nombre de municipalités touristiques à 57 ? Une experte explique

La Tunisie a officiellement inclus 10 nouvelles zones municipales sur la carte des municipalités touristiques, portant le nombre à 57 et leur permettant ainsi de bénéficier du soutien du Fonds de protection des zones touristiques.

La liste des municipalités, publiée au Journal officiel n °13 de 2023, comprend Beni Mtir, Bekalta, Enfidha, Ghomrassen, Mahres, le château de Sinan, Bni Khadash, Zarat et Dekheila Toujan.

Selon le rapport sur le budget international pour 2023, le gouvernement a alloué 10 millions de dinars au Fonds pour la protection des zones touristiques, ces ressources seront consacrées à la propreté, à la désinfection et au soin de l’environnement.

On rappelle aussi, que lors du Conseil ministériel tenu sous la supervision du Premier ministre le 29 décembre 2022, 10 municipalités touristiques ont été classées : les municipalités du Sindh (gouvernorat de Gafsa), de Zarat (gouvernorat de Gabès), de Dekheila Tojane (gouvernorat de Gabès), de Beni Matir (gouvernorat de Jendouba), de Bakkalta (gouvernorat de Monastir), d’Enfidha (gouvernorat de Sousse), de Ghamrasin (gouvernorat de Tataouine), de Mahres (gouvernorat de Sfax), de Kelaa Sinan (gouvernorat de Keef) et de Beni Khadash (gouvernorat de Médenine). Qu’est-ce qui fait courir toutes ces municipalités en fait ?

Dans un récent Post fb, Aicha Karafi, experte en management de fond publics, explique le pourquoi de la chose. Avec cette classification, les communes susmentionnées, comme les autres communes touristiques (47), peuvent bénéficier des interventions du Fonds pour la protection des zones touristiques.

Qu’est-ce que le Fonds de protection des zones touristiques ❓

Le Fonds pour la protection des zones touristiques est un compte spécial du Trésor (Fonds spécial du trésor) créé en vertu du chapitre 38 de la loi de finances de 1993.

Le Fonds est financé, à hauteur de 50% de la récolte connue sur le lodge (2 du numéro de transaction brut) due au profit des communes par les établissements touristiques établis sur le territoire des communes concernées. Et aussi des contributions, assistance et toutes autres ressources pouvant être allouées au Fonds conformément à la législation en vigueur.

Le Fonds aide les municipalités concernées à promouvoir le secteur du tourisme, à développer l’offre touristique, à promouvoir les composantes naturelles, culturelles et civilisationnelles, à prendre davantage soin de la propreté et de l’esthétique de l’océan et à préparer des itinéraires touristiques. 10 MDT ont été alloués au Fonds dans le cadre de la loi de finances pour l’année 2023. Combien sera la part de chaque municipalité du fonds