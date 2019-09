Pourquoi ces privilèges à Chahed, Mourou et Marzouk ? Moussi se le demande !

Le Parti destourien libre (PDL) a déposé un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision commune de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) et la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA), en vertu de laquelle un privilège exclusif a été attribué à trois candidats de la coalition au pouvoir pour choisir l’ordre de passage à l’antenne e jour du débat télévisé du premier tour sur la chaîne publique.

Ce recours vise à faire annuler ce privilège et obtenir l’arrêt de son exécution, selon l’équipe de la campagne de la candidate à la présidentielle du PDL, Abir Moussi.

Dans une déclaration du parti, l’équipe de campagne de Abir Moussi a indiqué que les deux instances “n’ont pas réagi face à la réserve émise par la candidate du parti Abir Moussi concernant “la violation manifeste du principe d’égalité entre les candidats”.

Le parti a tenu l’ISIE et la HAICA “pour responsables de perturber le processus électoral et de saper la crédibilité du processus électoral”.

Le candidat de Tahya Tounes, Youssef Chahed, a choisi le 9 septembre, tandis que Abdelfattah Mourou (Ennahdha) a choisi le 7 septembre et Mohsen Marzouk (Machrou Tounes) le 8 septembre. Ce privilège leur a été attribué avant le tirage au sort des débats télévisés car ils sont les candidats, dont les partis sont les plus représentés à l’Assemblée des représentants du peuple.

Cette décision a suscité des réactions vives, particulièrement parmi les représentants du PDL qui ont a estimé qu’une pareille décision est “injustifiée”.