Pourquoi le Gouverneur de la BCT a-t-il présenté le même rapport deux fois?

Le 15 avril 2022, le président de la République Kais Saïed recevait le gouverneur de la BCT Marouane Abassi qui lui avait alors remis les états financiers 2021 de la Banque, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le document était alors de couleur bleue, et contenait le bilan et l’état des résultats de la BCT.

Cinq mois plus tard, le 24 août 2022, un communiqué de la présidence de la République disait que le même gouverneur de la même BCT a présenté au même chef du même Etat le même Kais Saïed, le rapport annuel pour l’année 2021. Le document est cette fois de couleur argent, et cela ressemblait à une redite inexplicable. Or ce dernier contenait le rapport économique, financier et monétique de tout le pays.