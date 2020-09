Pourquoi les voitures sont-elles chères en Tunisie ? , Attentat de Sousse : L’enquête avance à toute allure pour décrypter la nébuleuse terroriste

Si cet email ne s’affiche pas correctement, ce lien Suivez nous : Facebook Twitter YouTube

Pourquoi les voitures sont-elles chères en Tunisie ?

On l’avait déjà dit, et cela se confirme. Le marché de l’automobile en Tunisie change. La voiture européenne perd de plus en plus pied dans le pays et l’asiatique s’incruste […]

Attentat de Sousse : L’enquête avance à toute allure pour décrypter la nébuleuse terroriste

A l’instar de la plupart des opérations terroristes, celle de Sousse a sa nébuleuse. Et celle-ci commence à être décryptée a mesure qu’avancent les investigations déclenchées à toute vapeur sitôt […]

Attentat de Sousse : Ce plan d’urgence sauvera-t-il le secteur touristique ?

Premier secteur à devoir généralement d’une attaque terroriste, celui du tourisme est au centre des préoccupations de professionnels, hôteliers, voyagistes tout autant que des autorités concernées, au lendemain de l’attentat […]

Ennahdha condamne l’attentat de Sousse et ses commanditaires Le mouvement Ennahda a énergiquement condamné l’attaque terroriste perpétrée, dimanche, à Sousse et ses commanditaires.« De telles opérations sont traîtresses et lâches, et les Tunisiens ne feront que renforcer leur cohésion, […] Saied toujours en tête des intentions de vote Pour le 10ème mois consécutif, le président de la République, Kais Said conserve sa position à la tête des intentions de vote aux élections présidentielles, selon un sondage d’opinion réalisé […]

Afriqiyah Airway nie reprendre ses vols sur la Tunisie La compagnie aérienne libyenne Afriqiyah Airway a démenti les informations circulant sur une reprise imminente de ses vols vers la Jordanie et la Tunisie. Des sources, citées par l’agence de […] Régions-covid19: De nouveaux cas de contamination enregistrés Un décès et de nouveaux cas de contamination au covid-19, ont été enregistrés, entre dimanche et lundi, dans différentes régions.Au gouvernorat de Gabès, un nouveau cas de décès a été […]

Tozeur: Distribution de produits de désinfection et de protection L’association « La Ruche de la citoyenneté active de Tozeur » a distribué, dans le cadre du projet « Protège » une quantité de gel hydroalcoolique et 750 combinaisons de protection au profit des […] Daech revendique l’attentat de Sousse L’organisation jihadiste Etat islamique (Daech) a revendiqué lundi via son agence de propagande Amaq l’attaque menée dimanche à Sousse, qui a coûté la vie à un membre de la Garde […]

Tunisie: Voici le calendrier de la rentrée scolaire Suite à une réunion avec le syndicat tenue ce lundi 7 septembre 2020, le ministère de l’Education a annoncé que la date de la rentrée scolaire a été fixée pour […] Pluviométrie des dernières 24 heures Voici les quantités de pluies enregistrées en millimètres au cours des dernières 24 heures, soit du 6 septembre 2020 à 07h au 7 septembre à la même heure sur plusieurs […]