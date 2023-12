Poursuite des frappes meurtrières à Gaza. Netanyahou veut les intensifier

Des dizaines de Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures dans des frappes israéliennes massives à Gaza, où le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est rendu lundi en promettant une intensification de l’offensive contre le Hamas dans le territoire dévasté et assiégé.

Alors que les craintes d’un débordement du conflit persistent, l’Iran, allié du Hezbollah libanais et du Hamas palestinien, a accusé Israël d’avoir tué un chef des Gardiens de la Révolution, son armée idéologique, dans une frappe en Syrie et a promis de venger sa mort.

Déclenchée il y a près de trois mois , la guerre n’offre aucun répit aux civils palestiniens menacés de famine selon l’ONU dans le territoire surpeuplé de 362 km2, malgré des appels pressants à un cessez-le-feu.

Selon un dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas au pouvoir à Gaza depuis 2007, 20.674 personnes ont été tuées dans les opérations militaires israéliennes, en majorité des civils, ainsi que près de 55.000 blessées.

Lundi avant l’aube, l’aviation israélienne a massivement bombardé Gaza, soumise à un blocus israélien depuis 2007, deux ans après le retrait unilatéral d’Israël en 2005 de ce territoire qu’il a occupé pendant 38 ans.

Une frappe près du village d’Al-Zawaida (centre) a fait 12 morts et une autre au moins 18 morts à Khan Younès (sud), selon le ministère de la Santé du Hamas.

Dimanche soir, au moins 70 personnes ont été tuées dans une frappe sur le camp de réfugiés d’al-Maghazi (centre), d’après cette source. L’armée israélienne a dit « vérifier l’incident ».

Côté israélien, l’armée a annoncé la mort de deux soldats, ce qui porte à 156 le nombre de ses militaires tués depuis le lancement de l’offensive terrestre à Gaza le 27 octobre, 20 jours après le début des bombardements aériens.

Malgré les appels croissants à un cessez-le feu, un lourd bilan humain et une crise humanitaire qualifiée de catastrophique par l’ONU et les ONG, le Premier ministre israélien reste inflexible.

Ensuite, lors d’un discours au Parlement au cours duquel il expliquait que les troupes avaient besoin de « plus de temps » pour obtenir la libération des otages, M. Netanyahu a été chahuté par des familles d’otages qui scandaient « Maintenant, maintenant! »

« Et si c’était ton fils? », « 80 jours, chaque minute c’est l’enfer », pouvait-on lire sur des banderoles brandies par ces familles.

En soirée, des proches d’otages ont manifesté devant le ministère de la Défense à Tel-Aviv avant une réunion prévue du cabinet de guerre.

« Libérez nos otages maintenant! A n’importe quel prix! », proclamait une pancarte.

Malgré le vote vendredi par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution réclamant l’acheminement « immédiat » et « à grande échelle » de l’aide humanitaire, celle-ci n’a pas augmenté de manière significative et les habitants manquent de tout.

