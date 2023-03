Poursuite mercredi des négociations avec les enseignants de base

A l’issu d’une réunion tenue lundi, ayant regroupé le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri, les représentants du comité général de la fonction publique et des ministères des finances et des affaires sociales et une délégation de la fédération générale de l’enseignement de base, il a été décidé de poursuivre mercredi prochain les négociations consacrées à l’examen des revendications professionnelles dans ce secteur.

Le secrétaire général adjoint de l’union générale tunisienne de travail (UGTT) chargé de la fonction publique Mohamed Chebbi a déclaré à la TAP que la séance de travail prévue pour mercredi prochain réunira les ministères de l’éducation, des finances, des affaires sociales, l’UGTT et la fédération générale de l’enseignement de base sera consacrée à l’examen des revendications professionnelles qui ont un impact matériel.

La fédération générale de l’enseignement de base s’emploie à concrétiser les revendications professionnelles ayant un aspect matériel, tels que la décision de versement des primes, l’amélioration des conditions de travail et la réforme du secteur éducatif, a souligné Chebbi, précisant qu’à la lumière des résultats des négociations, la fédération décidera ou non de renoncer aux mouvements de protestation.