Poursuite du projet d’appui à l’amélioration de la productivité et de la compétitivité de grenade

Moyennant une enveloppe de plus de 1,6MD, le projet d’appui à l’ l’Amélioration Durable de la Productivité et de la Compétitivité de Grenade et ses Dérivés dans la Région de Gabès (AADPCGDRG) est l’un des principaux programmes de l’initiative au développement économique durable IRADA dans la région.

Financé par l’Union Européenne, le projet a pour objectif d’améliorer la productivité et de valoriser la grenade de Gabès à travers la labellisation biologique et d’origine ainsi que la préservation des spécificités du fruit et sa valorisation par la diversification des produits.

Lancé en 2020, le projet est réalisé par l’Institut des Régions Arides(IRA) en collaboration avec l’Union Régionale de l’Agriculture et de la Pêche ainsi que les sociétés coopératives » Erromana » à Kettana et » El-Amel » à Zarat, lis-t-on dans un document informatif publié par la direction du projet et reçu par la TAP.

Se poursuivant jusqu’au avril 2024, plusieurs composantes du programme ont été réalisées à l’instar de la plantation de 17380 plants de grenade et la création d’une pépinière biologique pour renforcer les variétés locales de grenadier dans la région.

Parmi les actions programmées, la création d’une unité de production d’engrais biologique, la mise en place d’une station de production d’énergie solaire pour pomper l’eau d’irrigation en plus de la création d’une banque de gènes et un laboratoire pour la production de la trichogramme pour les traitements biologiques des maladies ainsi que l’élaboration d’un guide de bonne pratique pour la filière de grenade