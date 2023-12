Poursuite du temps pluvieux ce lundi sur la plupart des régions

La situation météorologique sera marquée ce lundi, 18 décembre 2023, par la poursuite d’un temps pluvieux sur la plupart des régions , selon un bulletin de suivi, publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Ces précipitations seront temporairement orageuses et localement denses au cours de cette nuit et demain, mardi,19 décembre 2023. Les quantités de pluie seront comprises généralement entre 30 et 50 mm et pourraient atteindre localement, 70 mm, notamment, sur le centre Est et localement le sud .

Des chutes de grêle sont prévues, également, dans certains endroits, selon l’INM.

