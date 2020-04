Poursuites judiciaires contre les fonctionnaires ayant bénéficié des aides sociales

ans un communiqué publié, ce lundi 13 avril 2020, le ministère des Affaires sociales a, annoncé que 4000 fonctionnaires avaient bénéficié de l’aide sociale, après avoir effectué les vérifications nécessaires avec d’autres ministères, institutions et structures officielles.

D’après le communiqué, le ministère a précisé que 3400 aides sociales ont été récupérées et 600 personnes ont pu en bénéficier illégitimement, ajoutant dans le même contexte, que des poursuites judiciaires auront lieu contre toute personne non éligible à cette aide.

Rappelons que le ministre des Affaires Sociales, Habib Kchaw, a expliqué que la base des données comprenant les familles démunies et au revenu limité du ministère qui n’a pas été mise à jour est à l’origine de cette erreur.