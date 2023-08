Poutine annonce des accords commerciaux avec la Tunisie

D’après l’Agence de presse Sputnik, le président russe, Vladimir Poutine, a révélé que son pays s’apprête à conclure des accords commerciaux avec quatre pays d’Afrique du Nord, dont la Tunisie.

Le chef du Kremlin a souligné, lors d’une réunion gouvernementale, que l’accord porte sur la création de zones de libre-échange en Tunisie, en Egypte, en Algérie et au Maroc.

« Le continent africain est immense et les relations politiques entre la Russie et les pays africains sont fondées sur l’amitié et la confiance mutuelle et cela doit nous aider à renforcer notre coopération économique », a-t-il dit.