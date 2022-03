Poutine assure que le « blitzkrieg » économique contre la Russie a échoué

Près de trois semaines après l’invasion de l’Ukraine par les forces armées russes, qui a entraîné une vague de sanctions occidentales contre Moscou, Vladimir Poutine a affirmé mercredi 16 mars que l’opération militaire russe était un « succès », comparant au passage l’attitude des occidentaux à l’égard des Russes à des « pogroms antisémites ». Sur le volet économique, le chef du Kremlin a qualifié de « blitzkrieg » (guerre-éclair, ndlr) les sanctions occidentales contre son pays, assurant que celui-ci avait échoué.

Le président russe a promis une série d’aides financières aux particuliers et aux entreprises pour faire face à l’avalanche de sanctions, assurant surmonter les mesures prises contre la Russie. Reconnaissant une situation « pas simple » et une inflation en hausse, il a promis d’augmenter « le minimum vital, les salaires de fonctionnaires », les retraites et de supprimer des entraves administratives pour les affaires. Lors d’une réunion gouvernementale diffusée à la télévision, il a aussi estimé que Moscou avait fait échouer le « blitzkrieg » économique de l’Occident destiné à « détruire » la Russie.