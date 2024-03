Poutine brandit de nouveau la menace de l’arme atomique

Dans son discours annuel devant l’Assemblée fédérale – le Parlement russe –, Vladimir Poutine a répondu jeudi sur un ton menaçant à l’évocation par Emmanuel Macron de l’envoi éventuel de troupes occidentales en Ukraine. « Nous nous souvenons de ceux qui ont envoyé des contingents sur notre territoire », a rappelé le président russe, en faisant allusion à la Grande guerre patriotique (1941-1945), sa référence constante.

« Les conséquences pour ceux qui interviendraient seraient encore plus tragiques pour eux, nous disposons nous aussi d’armes qui sont capables de frapper des cibles sur leur territoire », a mis en garde le chef du Kremlin en rappelant le développement par Moscou de nouvelles armes hypersoniques. Dans son adresse de plus de deux heures, un record pour ce type d’adresse, il s’en est pris notamment à l’ « expansion de l’Otan à l’Est », citant la Finlande et la Suède, qui, a-t-il dit, « choisissent des cibles sur notre territoire ».

- Publicité-