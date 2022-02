Poutine déclare la guerre !

Le président russe, Vladimir Poutine a annoncé, à l’aube (04H00) de ce jeudi 24 février 2022, qu’une opération militaire en Ukraine allait être nécessaire.



Quelques minutes plus tard, de fortes explosions ont secoué la capitale ukrainienne, et les grandes villes.



L’armée russe déclare, dans la foulée qu’elle a neutralisé les bases aériennes et de défense anti aériennes en Ukraine.



Un communiqué des gardes frontières ukrainiens annonce que l’Ukraine est attaquée le long des frontières russes et biélorusses. Une attaque terrestre a, aussi, été annoncée à partir de la Crimée, sous contrôle russe.



Des frappes russes sont en cours sur une demi-douzaine de villes ukrainiennes, notamment Kiev et Kharkiv.

Joe Biden et l’Otan ont condamné une guerre « préméditée » et les leaders occidentaux vont se réunion en urgence jeudi.



(20minutes)