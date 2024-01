Poutine dit vouloir se rendre prochainement en Corée du Nord

Le président russe Vladimir Poutine a manifesté son intention de se rendre prochainement à Pyongyang, a rapporté dimanche le l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Les deux pays ont exprimé de sérieuses inquiétudes quant aux provocations des Etats-Unis et de leurs alliés contre les droits souverains de la Corée du Nord, et sont convenus de coopérer dans les affaires régionales, indique KCNA. Cette coopération doit se faire en conformité à la charte des Nations unies et aux autres lois internationales, était-il précisé.

L’Occident accuse en tout cas Pyongyang et Moscou de travailler ensemble pour soutenir l’effort de guerre russe en Ukraine et certains pays tels les Etats-Unis affirment que la Corée du Nord livre des armes à la Russie.

- Publicité-