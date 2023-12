Poutine inaugure deux nouveaux sous-marins à propulsion nucléaire

Ils sont flambant neufs et sont censés représenter ce qui se fait de mieux en termes de force de frappe maritime russe. Vladimir Poutine a inauguré, lundi 11 décembre, les sous-marins à propulsion nucléaire Krasnoyarsk et l’Empereur Alexandre III.

Depuis la ville de Severodvinsk, au nord de la Russie, le président russe a longuement – et sous la neige – vanté les mérites de ces deux submersibles de modèles différents. Le Krasnoyarsk appartient à la classe Yasen-M, des sous-marins d’attaque capables de lancer des missiles de croisière et des missiles hypersoniques (allant à une vitesse dépassant Mach-5, soit 6 125 km/h) « pour viser des cibles au sol ou partir à la chasse d’autres sous-marins en mer », note Basil Germond, spécialiste des questions de sécurité militaire maritime à l’université de Lancaster, en Grande-Bretagne.

De son côté, l’Empereur Alexandre III est un fier représentant des sous-marins de type Borei-A, l’élite des submersibles russes, et peut servir à tirer des missiles nucléaires. « Ce sous-marin sert l’objectif principal de la marine russe : la dissuasion nucléaire », résume Sim Tack, un analyste militaire pour Force Analysis, une société de surveillance des conflits.

