Poutine : La Russie prête à une guerre nucléaire si les USA envoient des troupes en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi à l’Occident que la Russie était techniquement prête à une guerre nucléaire et que l’envoi de troupes américaines en Ukraine serait considéré comme une escalade significative du conflit.

Poutine, qui s’exprimait avant les élections du 15 au 17 mars, qui devraient lui permettre de rempiler pour six ans, a ajouté que le scénario d’une guerre nucléaire n’était pas « précipité » et qu’il ne voyait pas la nécessité d’utiliser des armes nucléaires en Ukraine.

« D’un point de vue militaro-technique, nous sommes bien sûr prêts », a déclaré Poutine à la chaîne de télévision Rossiya-1 et à l’agence de presse RIA, lorsqu’on lui a demandé si la Russie était réellement prête pour une guerre nucléaire.

Il a déclaré que les États-Unis comprenaient que s’ils déployaient des troupes américaines sur le territoire russe ou en Ukraine, la Russie considérerait cette action comme une intervention. Moscou affirme avoir annexé quatre régions de l’Ukraine et déclare qu’elles font désormais partie intégrante de la Russie.

« Les États-Unis comptent suffisamment de spécialistes dans le domaine des relations russo-américaines et de la retenue stratégique », a indiqué Poutine.

