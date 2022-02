Poutine : Les intérêts russes restent « non négociables »

Le président russe Vladimir Poutine a insisté, mercredi 23 février, sur le caractère « non négociable » des intérêts et de la sécurité de son pays… tout en se disant disposé à trouver des « solutions diplomatiques » dans la crise avec l’Ukraine. Il réclame aux Occidentaux des garanties telles que la promesse que l’Ukraine n’intègrera jamais l’Otan et la fin du renforcement de cette dernière à ses frontières.

Entre temps, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a annoncé qu’il ne rencontrera finalement pas son homologue russe, Sergueï Lavrov, après la reconnaissance par Moscou de deux régions séparatistes de l’est de l’Ukraine. Ce rendez-vous diplomatique était attendu jeudi.