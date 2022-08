Poutine prévient  Macron d’un risque de « catastrophe d’envergure » à la centrale de Zaporijia

Les deux présidents , russe et français, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, se sont prononcés en faveur d’une inspection de la centrale nucléaire de Zaporijia par l’AIEA « dans les plus brefs délais », d’après le Kremlin.

Macron a souligné une nouvelle fois sa préoccupation face aux risques que fait peser la situation à la centrale de Zaporijia pour la sûreté et la sécurité nucléaire.

Les frappes contre la centrale ukrainienne de Zaporijia créent un risque de « catastrophe de grande envergure », a averti Vladimir Poutine lors d’un entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron, le 19 août.

Vladimir Poutine « a souligné que le bombardement systématique du territoire de la centrale nucléaire de Zaporijia crée un danger de catastrophe de grande envergure qui pourrait conduire à la contamination radioactive de vastes territoires », a dit le Kremlin dans un communiqué.

Les deux chefs d’État ont par ailleurs appelé à organiser « dans les plus brefs délais » une visite de la centrale par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), selon la même source.

Cet appel, annoncé par le Kremlin avant d’être confirmé par l’Élysée, est le premier échange officiel entre les deux chefs d’État depuis la fin du mois de mai.

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se reparleront dans les prochains jours de ce sujet après échanges des équipes techniques et avant le déploiement de la mission.