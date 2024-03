Poutine promet une réplique aux attaques ukrainiennes sur le sol russe

Vladimir Poutine a juré vendredi 15 mars de répondre aux récentes attaques contre le territoire russe de combattants se disant des Russes pro-Ukrainiens, dénonçant une tentative de « perturber » la présidentielle organisée jusqu’à dimanche et censée le voir être réélu sans opposition.

« Ces frappes de l’ennemi ne restent et ne resteront pas impunies », a déclaré le président russe lors d’une réunion télévisée de son conseil de sécurité. « Je suis sûr que notre peuple, le peuple russe, réagira avec encore plus d’unité », a-t-il ajouté.

Depuis vendredi matin, les Russes sont appelés aux urnes, tandis que, ces derniers jours, les assauts terrestres et les frappes de drones et d’obus du côté russe de la frontière avec l’Ukraine se sont multipliés, faisant plusieurs morts et blessés, selon les autorités.

L’actuel maître du Kremlin, au pouvoir depuis près d’un quart de siècle, doit être réélu dimanche, sans opposition, à l’issue de trois jours de scrutin.

