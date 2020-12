PPP : Des ateliers de préparation de catalogues régionaux seront organisés

L’Institut tunisien des études stratégiques (ITES) prévoit l’organisation des ateliers de préparation de catalogues régionaux de partenariat public-privé, dans les gouvernorats du Kef, Kairouan et Jendouba, durant le mois de janvier 2021.L’ITES a déja lancé une première tournée pour la production de l’ensemble de catalogues régionaux de projets en partenariat public-privé, dans les gouvernorats de Gabes et Kasserine, les 8 et 9 décembre 2020, et ce, en collaboration avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et l’Instance générale de partenariat Public – Privé (IGPP) et l’association Tunisian Smart Cities.Ainsi, une équipe d’experts présidée par le directeur du Bureau Smart City à l’ITES, Borhene Dhaouadi, a assisté à des ateliers préliminaires de préparation de catalogues régionaux dans ces deux gouvernorats, en présence des différents acteurs institutionnels, organisationnels et civils régionaux et locaux qui agissent dans le développement territorial et l’aménagement urbain.Les participants a ces réunions ont mis l’accent sur les projets de développement bloqués depuis des années à cause des problèmes fonciers et ont discuté des opportunités d’investissement et des idées de projets à promouvoir dans le cadre des nouvelles opportunités offertes grâce à la loi sur le PPP. Ces projets représentent les différents secteurs d’activité, dont la gouvernance, la mobilité, la culture, le tourisme, l’industrie, l’agriculture, l’environnement, l’infrastructure, le développement urbain…Dhaouadi a souligné, à cette occasion, que les échanges serviront à répertorier les projets des différentes municipalités, en vue de préparer des ateliers destinés à l’élaboration des Catalogues régionaux, recensant les projets de chaque municipalité et les présentant au sein de fiches descriptives selon une méthodologie conforme aux normes internationales. »Des sociétés de portage locales avec des capitaux mixtes public-privé devront être créées dans une étape suivante pour permettre aux différents acteurs (municipalités, investisseurs publics et investisseurs privés, qu’ils soient des fonds spécialisés dans l’aménagement urbain ou des citoyens petits porteurs) de participer aux capitaux », a-t-il noté.Et d’ajouter que les propositions spontanées abordées par la loi relative aux PPP, qui surviennent en dehors de tout processus d’appel d’offres et qui doivent être très soigneusement encadrées, offrent aux investisseurs d’excellentes opportunités pour mettre en oeuvre des projets rentables plus rapidement sans devoir passer par un long processus concurrentiel. « Les investisseurs et les hommes d’affaires peuvent aujourd’hui présenter des projets avec la formule de la proposition spontanée et profiter des avantages de la passation des marchés publics quand les projets n’engagent pas financièrement l’Etat. Les partenariats spontanés permettent également aux pouvoirs publics d’accéder aux idées novatrices et à l’expérience du secteur privé en vue d’optimiser la dépense publique ».Soumis à la tutelle de la Présidence de la République, l’ITES a pour principale vocation de contribuer à éclairer la prise de décision stratégique auprès des décideurs et répondre aux besoins nationaux dans un monde en profonde mutation.Sa mission est de mener des études et des analyses stratégiques sur les questions dont il est saisi par la Présidence de la République et d’assurer une fonction de veille tant au niveau national qu’international sur des domaines jugés stratégiques pour le pays.

