Prague: Une fusillade dans une université fait au moins quinze morts

Un homme armé a tué, ce jeudi 21 décembre, au moins 15 personnes dans une faculté de Prague et en a au moins blessé 24 autres avant que la police ne l’abatte, ont annoncé les services d’urgence tchèques.

« Plus de 15 personnes ont perdu la vie et au moins 24 ont été blessées », a déclaré à la presse le chef de la police tchèque Martin Vondrasek.

« Rien n’indique que ce crime soit lié au terrorisme international », a par ailleurs affirmé le ministre de l’Intérieur, Vít Rakušan, à la presse.

« Le tireur a été éliminé. L’ensemble du bâtiment est actuellement en cours d’évacuation et on compte plusieurs morts et des dizaines de blessés sur place », selon un message de la police publié sur son compte X. Les policiers ont fermé la zone et demandé aux personnes vivant à proximité de rester chez elles.

