PRCA : La sélection de bureaux d’études disponible en ligne

Le Ministère de l’Equipement et de l’habitat a annoncé que les appels d’offres déposés par 10 communes, sélectionnées dans le cadre du Programme de Régénération des Centres Anciens (PRCA) en Tunisie et relatifs à la sélection de bureaux d’études spécialisés, sont désormais disponibles sur le site Internet du système d’achat public en ligne TUNEPS ( www.tuneps.tn).

Le ministère a ajouté, dans un communiqué publié vendredi, que le programme concerne les communes de Sousse, Nefta, Kairouan, Nabeul, Monastir, Radès, Médenine, Kélibia, Ras Jebal et Ouseja. Il vise à améliorer les conditions de vie des habitants et à impulser une dynamique socio-économique dans ces centres.

L’appel d’offres porte sur la sélection d’un bureau d’études multidisciplinaire, d’un groupement de bureaux d’études ou d’un groupement d’ingénieurs conseillers et d’architectes, et ce, pour réaliser la tâche complète de supervision, y compris la réalisation d’études techniques, et l’accompagnement au niveau de la sélection des entrepreneurs et de contrôle de travaux.

Le gouvernement avait inscrit le programme dans le cadre du plan de développement économique et social 2016-2020, en lui allouant une enveloppe de 50 millions de dinars, financée, en partie, par l’Etat, et en partie via deux crédits octroyés par l’Agence française de développement (AFD) et la Banque européenne d’investissement (BEI).

Le département de l’Equipement a indiqué que le statut de maître d’ouvrage du projet a été attribué aux dix communes sélectionnées, lesquelles ont mené des actions au profit de leurs centres urbains anciens, dans le cadre d’une approche participative.