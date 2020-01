Préavis de grève à la compagnie pétrolière Perenco

Un préavis de grève de trois jours (3, 4, 5 février 2020) a été lancé, lundi, par les agents de la compagnie pétrolière Perenco (champ Chargui), à Kerkennah.

Cette décision a été prise à la suite d’une réunion tenue avec le bureau régional du travail à Sfax et ce, “pour non respect de l’administration de ses engagements vis-à-vis des revendications du personnel”, indique la motion de grève.

Les agents réclament l’application de la législation du travail et des règlementations en vigueur, ainsi que les accords issus des négociations sociales au titre de 2019, et ceux concernant l’avancement automatique en grade, les primes de rendement 2018-2019 et la protection sociale.