Premier entretien Lavrov-Blinken depuis la guerre en Ukraine

Les chefs de la diplomatie des Etats-Unis et de la Russie se sont entretenus vendredi pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, le secrétaire d’Etat Antony Blinken décrivant une discussion « franche » notamment au sujet d’Américains détenus par Moscou.

Blinken avait annoncé mercredi qu’il prévoyait de contacter son homologue russe Sergueï Lavrov afin de discuter d’une offre des Etats-Unis pour libérer la basketteuse Brittney Griner et l’ex-soldat Paul Whelan.

Il pourrait s’agir d’un échange contre Viktor Bout, un trafiquant d’armes russe emprisonné aux Etats-Unis.

« Nous avons eu une discussion franche et directe », a déclaré le secrétaire d’Etat américain au cours d’une conférence de presse. « J’ai appelé le Kremlin à accepter l’offre conséquente que nous leur avons faite » concernant Paul Whelan et Brittney Griner.

Blinken n’a pas souhaité décrire la réaction de . Lavrov à cette proposition. « Je ne peux pas vous dire si je pense que les choses sont plus ou moins probables », a-t-il dit. « Mais il était important qu’il l’entende directement. »

« En ce qui concerne un éventuel échange de prisonniers russes et américains, la partie russe a insisté pour qu’on revienne au régime d’un dialogue professionnel, libre des spéculations médiatiques, dans le cadre d’une +diplomatie discrète+ », a-t-elle dit dans un communiqué.

Lavrov a également dénoncé la poursuite de la livraison « d’armes américaines et par l’Otan aux forces armées ukrainiennes et aux bataillons nationalistes, qui sont utilisées largement contre la population civile, en prolongeant l’agonie du régime de Kiev, en faisant durer le conflit et en multipliant les victimes », selon la diplomatie russe.

Blinken a précisé avoir prévenu Lavrov que le monde ne reconnaîtrait « jamais » l’annexion de territoires ukrainiens par la Russie.

« Il était très important que les Russes entendent directement de notre part que cela ne sera pas accepté — et non seulement cela ne sera pas accepté, mais cela entraînera des coûts supplémentaires importants imposés à la Russie », a-t-il déclaré.