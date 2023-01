Premier «Grand Caravan» pour l’Armée de l’air tunisienne

Le 8 janvier 2023, a été photographié l’un des premiers avions utilitaires Cessna 208 Grand Caravan EX destinés à l’Armée de l’air tunisienne à l’aéroport South St Paul/Municipal-Richard E Fleming dans l’Etat deMinnesota .

Le Grand Caravan EX est temporairement enregistré sous le numéro N692EX. Son futur numéro de série tunisien est ..1702/TS-UDB et son numéro de construction est 208B5692. Le premier appareil sera très probablement le TS-UDA, mais aucun détail n’a encore été trouvé pour cet appareil, précise le site Scramble (Dutch Aviation Society).

En mars 2022, Textron Aviation a obtenu un contrat d’ATI Engineering Services pour la livraison de quatre avions utilitaires Cessna 208B Grand Caravan EX à l’armée de l’air tunisienne. ATI Engineering Services équipera l’avion d’un capteur électro-optique/infrarouge, d’une radio tactique, d’une console d’opérateur, d’une liaison de données vidéo et d’un éclairage compatible avec la vision nocturne afin de répondre aux exigences en matière de capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR).

Le 30 septembre 2021, le ministère américain de la Défense a attribué à ATI Engineering Services un contrat de 10 millions de dollars pour un système ISR qui sera installé sur deux Cessna Grand Caravan pour la Tunisie. Les travaux seront effectués à Johnstown (PA) et devraient être achevés le 30 novembre 2022. Ce contrat ISR aurait pu être modifié et porter sur quatre appareils.