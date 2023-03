Le premier salon d’orientation, de reconversion professionnelle, des services et métiers dans le secteur des technologies de l’information se tiendra les 17 et 18 mars courant au Palais des congrès à Tunis, selon un communiqué publié par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.

Ce salon est organisé par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle en collaboration avec le ministère des technologies de la communication, l’agence allemande de coopération technique et le centre d’orientation et de reconversion professionnelle.

Il a pour objectif de faire connaitre les différentes spécialités de formation dans le secteur des technologies de l’information et l’accompagnement pour la recherche des postes d’emploi, ainsi que les services permettant la reconversion professionnelle dans certains métiers demandés sur le marché de l’emploi.

Ce salon permettra aux visiteurs de rencontrer les spécialistes et experts en technologies de la communication.

A noter que l’accès à ce salon, qui sera ouvert au public de 9h à 19h, est gratuit.

