Première initiative du genre dans le secteur : MG récompense les lauréats du baccalauréat 2023 et leurs familles

Pour illustrer l’importance qu’elle accorde à l’enseignement et à la reconnaissance des jeunes talents dans notre pays, et comme à son habitude d’enseigne pionnière, la chaîne tunisienne des supermarchés MG a pris l’initiative de récompenser les 7 lauréats du baccalauréat ayant obtenu les meilleures moyennes en 2023. Il s’agit là d’une première dans le secteur.

Ce jeudi 13 juillet 2023, MG a, en effet, organisé une cérémonie spéciale à son siège où des cadeaux ont été remis aux lauréat(e)s mais aussi à leurs familles : il s’agit d’ordinateurs offerts pour chaque lauréat(e) accompagné d’un séjour dans un hôtel avec sa famille proche.

Cette cérémonie démontre, encore une fois, l’importance accordée par MG à l’excellence et prouve non seulement la proximité qu’elle entretient avec les familles et les jeunes mais surtout son engagement citoyen en faveur du mérite et de l’effort.

Consciente qu’en Tunisie, le baccalauréat représente un tournant décisif dans la vie des jeunes et de leurs familles, MG souhaite, à travers cette initiative, mettre en avant la jeunesse tunisienne, l’encourager à persévérer sur le chemin de l’excellence et de la performance et envoyer un message soulignant l’importance de l’investissement dans la jeunesse.