Première réunion américano-russe sous tension avant un sommet Biden-Poutine

Les ministres américain et russe des Affaires étrangères se rencontrent mercredi 19 mai en Islande pour jauger le fossé sans précédent qui sépare les deux puissances rivales et confirmer la tenue d’un sommet en juin entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Les déclarations qui ont précédé le face-à-face ne présagent pas vraiment de la «désescalade» que Washington et Moscou disent appeler de leurs vœux au moment où leurs relations sont au plus bas depuis la fin de la Guerre froide.

- Publicité-

Alors que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a semblé vouloir faire de l’Arctique, nouvel enjeu géopolitique au cœur de la réunion régionale qui les rassemble mercredi et jeudi à Reykjavik, un laboratoire d’une certaine coopération ciblée sur des défis communs comme la lutte contre le réchauffement climatique, son homologue russe Sergueï Lavrov a fait monter la tension avec des propos tonitruants. «Il est clair pour tout le monde depuis longtemps que ce sont nos terres, notre territoire», a-t-il lancé lundi au sujet du Grand Nord, défendant une sorte de pré carré russe et dénonçant notamment les velléités «offensives» des Occidentaux via l’Otan et la Norvège. L’«activité militaire» de la Russie dans l’Arctique est «parfaitement légale et légitime», a-t-il plaidé.