Préparatifs pour assurer l’approvisionnement du marché durant le Ramadan

« L’approvisionnement du marché en produits alimentaires divers durant le mois de Ramadan se fera sur un rythme ordinaire et avec des prix qui prennent en compte le pouvoir d’achat du citoyen », a déclaré le directeur régional du commerce à Sfax, Mohamed Jaber Hriz.

Un certain manque au niveau des viandes rouges et des fruits saisonniers sera toutefois de mise, a souligné Hriz dans une déclaration aux médias, lors de la session ordinaire du comité régional chargé du suivi de l’évolution des prix, de l’approvisionnement régulier et de contrôle d’hygiène, tenue vendredi à Sfax.

Afin d’assurer l’approvisionnement en quantité suffisant des denrées alimentaires, il a été décidé d’importer près de 8 mille tonnes de pommes de terre et autres légumes, a fait savoir la même source, notant la disponibilité en stocks suffisants des volailles et œufs, poissons, huiles, lait, café et autres produits de consommation.