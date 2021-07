Préparation de l’organisation d’une exposition libyenne en Tunisie, en septembre 2021

L’organisation d’une manifestation économique tuniso-libyenne en Tunisie, a été au centre la rencontre, qui a eu lieu, mercredi, à Tunis, entre le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Mohamed Boussaid, et une délégation de l’Union de l’industrie libyenne conduite par son directeur exécutif, Ali Nasir.

- Publicité-

Selon un communiqué publié par le département de Commerce, cette manifestation, qui sera organisée pendant quatre jours, durant le mois de septembre prochain, se tiendra sous la forme d’une exposition industrielle libyenne dans l’objectif de dynamiser le partenariat et la coopération entre les acteurs économiques tunisiens et libyens et concevoir une approche commune pour la conquête des marchés africains et européens.

L’exposition constituera une opportunité pour donner une impulsion aux investissements dans les deux pays et favoriser le rapprochement entre les professionnels et les investisseurs tunisiens et libyens, en vue de la conclusion d’accords de coopération.

Environ 150 sociétés économiques libyennes, exerçants dans plusieurs activités industrielles sont attendues à cette manifestation. Des workshops et des ateliers seront également organisés, en marge de cette manifestation, selon le communiqué du ministère du Commerce.

Au vu de l’importance de ce rendez-vous, un comité supérieur conjoint a été, formé, lors de la rencontre d’aujourd’hui, lequel sera chargé de superviser l’organisation de l’exposition.

Il importe de noter que cette manifestation, qui sera suivie par d’autres évènements pareils, dont l’organisation est prévue en Libye, sera chapeautée conjointement par les deux départements du Commerce et de l’Industrie en Tunisie et en Libye, ainsi que par l’UTICA et l’Union de l’Industrie Libyenne.