Le directeur général de la santé, Faycel Ben Salah a souligné vendredi que près d’1 million de personnes seront convoquées à la 2e journée de vaccination intensive contre le coronavirus qui sera organisée dimanche 15 aout ciblant la tranche d’âge 18-39 ans.

Il a précisé dans une déclaration à la TAP que 130 mille étudiants seront vaccinés au cours de cette journée, relevant qu’un grand nombre d’étudiants ont reçu leurs doses de vaccin, mercredi et jeudi dernier.

Ben Salah a fait savoir que l’inscription des élèves à la vaccination sera effectuée dès la réception de la liste définitive par le ministère de l’éducation, ajoutant qu’environ 130 mille élèves et étudiants ont été vaccinés.

« Les étudiants et élèves seront vaccinés avec une dose de Johson and johson, alors que le reste des citoyens avec le vaccin Moderna », a-t-il affirmé.

Ben Salah a annoncé que 400 centres de vaccination ouvriront leur portes au cours de la 2e journée de vaccination intensive dont 57 centres relevant du ministère de la santé, 4 centres (ministère de l’enseignement supérieur et du ministère de la jeunesse, du sport et de l’intégration professionnelle) et les autres centres relèvent du ministère de l’éducation.

« Les centres de vaccination seront ouverts à partir de 7h jusqu’à 19 », a- t-il précisé.