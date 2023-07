Près de 149 mille étudiants bénéficieront d’une bourse ou d’un prêt universitaire lors de la prochaine année universitaire

L’ensemble des étudiants qui vont bénéficier d’une bourse ou d’un prêt universitaire, durant l’année 2023-2024, est estimé à 148 mille 887 contre 139 mille623 étudiants lors de l’année universitaire précédente.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, a précisé jeudi lors d’une conférence de presse en marge de la tenue des journées de l’orientation universitaire à la cité des sciences que les étudiants qui vont bénéficier d’une bourse universitaire est de l’ordre de 103951. Il s’agit également de 39814 étudiants qui bénéficieront d’une bourse d’insertion universitaire octroyée aux nouveaux étudiants inscrits en 1ère année de l’enseignement supérieur et issus de famille à revenu moyen, a ajouté le ministre. 3792 étudiants bénéficieront des aides sociales destinées aux étudiants et 1330 étudiants vont bénéficier de prêts universitaires, a encore dit Boukthir. Evoquant la question d’hébergement universitaire, Boukthir a rappelé que le taux de réponse sur les demandes d’hébergement serait de l’ordre de 83pc lors de la prochaine année universitaire. Il a signalé, à ce propos, un renforcement de la capacité d’accueil avec l’ajout de 1204 lits. Les efforts se poursuivent pour favoriser 529 lits au cours de l’année universitaire, a-t-il soutenu. Le ministère de l’enseignement supérieur œuvre lors de la prochaine année universitaire à réduire les documents nécessaires lors de la présentation d’un dossier d’hébergement universitaire ainsi que la digitalisation des procédures relatives à ce service, a-t-il dit. Boukthir a également signalé les efforts déployés afin d’introduire 14 nouveaux restaurants universitaires durant la période allant du 2023 à 2025 en plus de la mobilisation d’enveloppe pour aménager et équiper nombre de restaurants universitaires tout en veillant à améliorer la qualité des plats proposés. Les travaux d’équipement des différents établissements universitaires avec des caméras de surveillance d’un coût global estimé à 7.9 millions dinars s’achèveront bientôt tout en renforçant la coordination avec les autorités sécuritaires afin d’assurer une protection de ces établissements, a notamment ajouté le ministre.

