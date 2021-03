Près de 2 millions de dinars pour la réhabilitation et la restauration du Casino de Hammam-Lif

Le projet de réhabilitation et de restauration du Casino de Hammam-Lif, un édifice érigé à la fin du 18e siècle en cette banlieue sud de Tunis, nécessite des financements de l’ordre de 2 millions de dinars, selon le président du conseil municipal de Hammam Lif, Mohamed Ayari.

- Publicité-

Dans une déclaration à la correspondante de Tap à Ben Arous, il a annoncé que ce projet est actuellement à l’étude par les membres du Conseil stratégique de partenariat public privé, instance placée sous la tutelle de la présidence du gouvernement.

Le responsable municipal a souligné que l’étude du projet a réalisé des avancées, suivant le plan élaboré qui consiste en la création d’un incubateur de projets technologiques. Le bâtiment fera office d’un espace abritant tous les équipements nécessaires qui sera dédié à la jeunesse qui travaille sur la conception des logiciels.

Le projet devra être réalisé sous la direction des institutions en charge du patrimoine en partenariat avec Expertise France.

Bechir Boukani, président de l’association des créateurs à Hammam Lif, a rappelé la valeur patrimoniale de ce monument national classé (le 1er septembre 2000) qui a longtemps été ouvert aux manifestations culturelles et artistiques. Le casino est actuellement dans une situation lamentable et se trouve privé d’eau et d’électricité car la Municipalité de la région n’a pas les moyens de payer ses factures, a-t-il expliqué.

Inauguré en 1894, le Casino de Hammam-Lif est un bâtiment qui donne sur la mer. Comme beaucoup d’autres monuments situés dans cette ville du Grand Tunis, il est connu pour son architecture unique alliant le style européen au style mauresque.