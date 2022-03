Quelque 25 entreprises tunisiennes actives dans différents secteurs de l’agroalimentaire prennent part au salon « Libya Food » qui se tient du 3 au 16 mars, à Tripoli, en Libye.

Ce salon auquel prennent part également environ 120 entreprises représentant plusieurs pays comme la Turquie, la Libye et la France, constitue une « véritable occasion afin de promouvoir les exportations des produits de la mer tunisiens », selon le représentant du groupement interprofessionnel des produits de la pêche dans le gouvernorat de Sfax, Ali Ben Atit Allah.

Pour la Tunisie, la Libye demeure le premier pays importateur de produits de la mer en conserve.

Le secteur de la pêche contribue à hauteur de 1,1% du Produit Intérieur Brut national et représente 17% des exportations agricoles tunisiennes. Il contribue à la création de 108 mille emplois.

Pour Hedhi Zghal, représentant d’une entreprise tunisienne spécialisée dans le raffinage et l’emballage de l’huile végétale, « Libya Food » offre l’opportunité à son entreprise de renforcer son positionnement sur le marché libyen et sur d’autres marchés africains et euro-méditerranéens.

Le développement du partenariat avec la Libye est de nature à « renforcer l’immunité de l’économie tunisienne » et ainsi contribuer à la création de l’emploi et de la richesse, a-t-il dit .

Il est impératif aujourd’hui d’accroître la participation des entreprises tunisiennes aux salons . libyens, estime de son côté, le président de la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Sfax, Ridha Fourati dans une déclaration à l’agence TAP

Il a, à cet égard, évoqué les efforts déployés actuellement, afin d’organiser des rencontres sectorielles conjointes entre les professionnels libyens et tunisiens, ajoutant qu’une délégation tunisienne représentant le secteur pétrolier sera en mission, en mai prochain, à Tripoli et à Benghazi afin d’établir des partenariats bilatéraux.

Selon lui, la chambre compte également, tenir une rencontre dédiée au secteur de la pêche qui revêt une importance particulière pour les deux pays, soulignant que les côtes libyennes s’étalent sur 3000 km et sont très riches en ressources halieutiques.